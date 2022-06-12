Пожарные потушили загоревшуюся крышу коттеджа в Салмачах

Возгорание произошло по адресу Центральная, 198 в Салмачах. У коттеджа загорелась крыша, об этом сообщили по номеру вызова пожарной охраны 101.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Прибывшие на место пожарные установили, что внутри дома никого нет и быстро потушили огонь. В результате пожара никто не пострадал, сгорела обрешётка кровли пристроя к банному комплексу и внутренняя обшивка, а также мебель и различные вещи внутри дома по общей площади в сто квадратных метров.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

По предварительной версии, причиной пожара стало неправильное использование электрооборудования. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.