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Ру Тат
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Происшествия
25 декабря 2022  12:28
Павел Климчак

Пожарные потушили загоревшийся мусор на стройке в Казани

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Сообщение о возгорании в строящемся здании на улице Чистопольской поступило сегодня в половину одиннадцатого дня по номеру вызова пожарной охраны 101. На четвертом этаже здания загорелся строительный мусор по площади 2 квадратных метра.

На место в скором времени прибыли пожарные. По пути к возгоранию они помогли выбраться на свежий воздух одному из рабочих, который принялся тушить огонь самостоятельно. От медпомощи он отказался.

В скором времени пожар полностью потушили. В результате случившегося никто не пострадал. Причина пожара устанавливается, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#пожар
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