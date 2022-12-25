Пожарные потушили загоревшийся мусор на стройке в Казани

Сообщение о возгорании в строящемся здании на улице Чистопольской поступило сегодня в половину одиннадцатого дня по номеру вызова пожарной охраны 101. На четвертом этаже здания загорелся строительный мусор по площади 2 квадратных метра.

На место в скором времени прибыли пожарные. По пути к возгоранию они помогли выбраться на свежий воздух одному из рабочих, который принялся тушить огонь самостоятельно. От медпомощи он отказался.

В скором времени пожар полностью потушили. В результате случившегося никто не пострадал. Причина пожара устанавливается, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.