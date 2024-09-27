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Происшествия 27 сентября 2024 16:52

Пожарные потушили загоревшийся балкон пятиэтажки на Восстания

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На улице Восстания в Казани потушили балкон, который загорелся на пятом этаже жилого дома. Как сообщают в администрации Кировского и Московского районов, сообщение о возгорании в доме №91 поступило сегодня в 16:00.

«Прибывшие пожарные локализовали распространение огня, не дав ему перекинуться на кровлю, и в 16:33 ликвидировали открытое горение», – сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

В результате происшествия никто не пострадал. Эвакуация жильцов не проводилась. Что стало причиной возгорания — выясняют сотрудники Госпожнадзора.

Фото: t.me/kirmosinfo

#пожар в казани
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