Пожарные потушили загоревшийся балкон пятиэтажки на Восстания

На улице Восстания в Казани потушили балкон, который загорелся на пятом этаже жилого дома. Как сообщают в администрации Кировского и Московского районов, сообщение о возгорании в доме №91 поступило сегодня в 16:00.

«Прибывшие пожарные локализовали распространение огня, не дав ему перекинуться на кровлю, и в 16:33 ликвидировали открытое горение», – сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

В результате происшествия никто не пострадал. Эвакуация жильцов не проводилась. Что стало причиной возгорания — выясняют сотрудники Госпожнадзора.