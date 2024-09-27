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Пожарные потушили загоревшийся балкон пятиэтажки на Восстания
На улице Восстания в Казани потушили балкон, который загорелся на пятом этаже жилого дома. Как сообщают в администрации Кировского и Московского районов, сообщение о возгорании в доме №91 поступило сегодня в 16:00.
«Прибывшие пожарные локализовали распространение огня, не дав ему перекинуться на кровлю, и в 16:33 ликвидировали открытое горение», – сообщили в ГУ МЧС России по РТ.
В результате происшествия никто не пострадал. Эвакуация жильцов не проводилась. Что стало причиной возгорания — выясняют сотрудники Госпожнадзора.
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