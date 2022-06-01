Пожарные потушили возгорание в строящемся доме в Челнах

В час дня по номеру вызова пожарной охраны 101 поступило сообщение о возгорании на стройке в ЖК «Талан» в Набережных Челнах.

Фото и видео густого черного столба дыма появилось в социальных сетях.

Фото: социальные сети

В скором времени на место прибыли пожарные, которые быстро потушили огонь. Выяснилось, что горел утеплитель на первом этаже строящегося дома, площадь возгорания составила 2 квадратных метра. Никто не пострадал, как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.