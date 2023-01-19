Пожарные потушили возгорание в казанской многоэтажке на Фучика

Сегодня в три часа дня по номеру вызова пожарной охраны 101 поступило сообщение о возгорании в жилом доме по адресу Фучика, 8 в Казани. Загорелась одна из квартир на 11 этаже дома.

До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 11 жильцов. В скором времени огнеборцам удалось локализовать пожар, а через несколько минут – потушить полностью.

В данный момент площадь пожара уточняется. В результате возгорания никто не пострадал, как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.