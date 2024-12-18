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Происшествия 18 декабря 2024 20:35

Пожарные потушили возгорание колокольни в Троице-Серигиевой лавре

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В Троице-Сергиевой лавре потушили пожар на колокольне.

Как сообщают РИА Новости, жертв и пострадавших нет.

Причиной возгорания стала неисправность электропроводки.

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