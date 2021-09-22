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Ру Тат
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22 сентября 2021  12:17
Павел Климчак

Пожарные потушили три загоревшихся дома в поселке Борисково в Казани

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В 10.48 по номеру вызова пожарной охраны 101 поступило сообщение о том, что в поселке Борисково, на улице Горийской загорелись три дома: два из них деревянные, один кирпичный.

 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Общая площадь пожара составила примерно 150 квадратных метров, как уточнили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ. В скором времени прибывшие пожарные смогли справиться с огнем.

 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В результате пожара никто не пострадал, причины возгорания в данный момент устанавливаются.

#пожар #борисково
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