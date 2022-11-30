news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
30 ноября 2022  08:31
Павел Климчак

Пожарные потушили горящую в промзоне Нижнекамска иномарку

news_top_970_100

Накануне в 16.18 по номеру вызова пожарной охраны поступило сообщение о том, что в промзоне Нижнекамска загорелась машина. Огнеборцы сразу же направились к месту происшествия.

 

Фото: ГУ МЧС России по РТ 

Через пару минут, прибыв на место, они увидели, что загорелся автомобиль BMW – огонь полностью охватил машину. В скором времени пожарные потушили возгорание площадью 3 квадратных метра.

В результате происшествия частично выгорел салон авто, багажник. В результате случившегося никто не пострадал, предварительная причина пожара – неисправность систем авто. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#сгорел автомобиль
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100