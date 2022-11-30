Пожарные потушили горящую в промзоне Нижнекамска иномарку

Накануне в 16.18 по номеру вызова пожарной охраны поступило сообщение о том, что в промзоне Нижнекамска загорелась машина. Огнеборцы сразу же направились к месту происшествия.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Через пару минут, прибыв на место, они увидели, что загорелся автомобиль BMW – огонь полностью охватил машину. В скором времени пожарные потушили возгорание площадью 3 квадратных метра.

В результате происшествия частично выгорел салон авто, багажник. В результате случившегося никто не пострадал, предварительная причина пожара – неисправность систем авто. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.