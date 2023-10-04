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Руc Тат
Происшествия 4 октября 2023 11:43

Пожарные потушили горящую кровлю в доме на Меридианной в Казани

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Сегодня в 10.12 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что на улице Меридианная в многоэтажном доме загорелась кровля.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Как сообщают «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, жители эвакуировались самостоятельно, пострадавших нет.

Пожарные вскрывают кровлю с двух направлений. Площадь пожара составила 70 квадратных метров.

В 11.36 пожар ликвидировали.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

#пожар
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