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Пожарные потушили горящую кровлю в доме на Меридианной в Казани
Сегодня в 10.12 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что на улице Меридианная в многоэтажном доме загорелась кровля.
Как сообщают «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, жители эвакуировались самостоятельно, пострадавших нет.
Пожарные вскрывают кровлю с двух направлений. Площадь пожара составила 70 квадратных метров.
В 11.36 пожар ликвидировали.
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