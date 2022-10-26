Пожарные потушили горящий надземный переход на Амирхана в Казани

Инцидент произошел около трех часов дня на перекрестке улиц Чистопольской и Амирхана. На контактной сети произошло замыкание из-за того, что слетели токоприемники троллейбуса. В результате этого произошло возгорание на обшивке надземного перехода. О случившемся сообщили по номеру вызова пожарной охраны 101.

Видео с возгоранием на переходе появилось в социальных сетях.

На место сразу прибыли пожарные, которые уже через несколько минут потушили возгорание площадью 1 квадратный метр. Никто не пострадал, как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Как рассказали в Метроэлектротрансе, в данный момент из-за случившегося приостановлено движение троллейбуса №1. На месте работают сотрудники энергохозяйства наземного транспорта, чтобы как можно быстрее восстановить движение.

Ближе к четырем часам вечера движение троллейбуса восстановили.