Пожарные потушили горевшую газовую печь казанского хлебозавода №3

Пожарных вызвали на казанский хлебозавод №3 на улицу Масгута Латыпова сегодня около девяти часов вечера.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, в одном из цехов хлебозавода загорелась газовая печь. Пожару была присвоена вторая категория сложности, было организовано два газодымозащитных звена.

25 сотрудников цеха эвакуировались из цеха самостоятельно еще до приезда пожарных.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Как выяснилось, возгорание случилось в вытяжной трубе.

В 21.27 огонь был потушен, площадь горения в вытяжной трубе составила один квадратный метр. Пожарные при помощи тепловизора проверили кровлю и подчердачное пространство – скрытых очагов горения не обнаружили.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Причины случившегося выясняются. Никто не пострадал.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ