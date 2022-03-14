Пожарные потушили горевшую газовую печь казанского хлебозавода №3
Пожарных вызвали на казанский хлебозавод №3 на улицу Масгута Латыпова сегодня около девяти часов вечера.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, в одном из цехов хлебозавода загорелась газовая печь. Пожару была присвоена вторая категория сложности, было организовано два газодымозащитных звена.
25 сотрудников цеха эвакуировались из цеха самостоятельно еще до приезда пожарных.
Как выяснилось, возгорание случилось в вытяжной трубе.
В 21.27 огонь был потушен, площадь горения в вытяжной трубе составила один квадратный метр. Пожарные при помощи тепловизора проверили кровлю и подчердачное пространство – скрытых очагов горения не обнаружили.
Причины случившегося выясняются. Никто не пострадал.