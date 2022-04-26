Пожарные потушили дачный дом в РТ, не дав огню распространиться на соседние дома

Сообщение о возгорании поступило в 13.40 по номеру вызова пожарной охраны 101. В деревне Крынды Агрызского района на улице Кирова загорелся дачный дом.

На место прибыли пожарные. В скором времени они локализовали пожар, не дав огню распространиться на соседние дома. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал, как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.