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Ру Тат
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Происшествия
26 апреля 2022  14:55
Павел Климчак

Пожарные потушили дачный дом в РТ, не дав огню распространиться на соседние дома

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Сообщение о возгорании поступило в 13.40 по номеру вызова пожарной охраны 101. В деревне Крынды Агрызского района на улице Кирова загорелся дачный дом.

На место прибыли пожарные. В скором времени они локализовали пожар, не дав огню распространиться на соседние дома. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал, как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#пожар
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