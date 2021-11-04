Пожарные перебрались на лодке на остров на Волге в РТ, чтобы потушить дачный домик

Сообщение о возгорании дачного домика на острове на реке Волга поступило сегодня вечером по номеру вызова пожарной охраны 101. Вместе с домом загорелись надворные постройки, общая площадь возгорания составила 50 кв.м. Фото и видео пожара появились в соцсетях.

Пожарные прибыли на место происшествия, переправившись на лодке через залив. Они поняли, что огонь может перебраться на соседние дома, и приступили тушить возгорание. Никто не пострадал в результате случившегося, как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В 18.15 пожарным удалось потушить возгорание и отстоять от огня еще три дачных дома.