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Ру Тат
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Происшествия
23 ноября 2021  19:01
Павел Климчак

Пожарные обнаружили тело погибшего в горящих обломках жилого дома в Татарстане

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Сообщение о возгорании в частном доме в селе Шереметьево Нижнекамского района, на улице Заводской поступило по номеру вызова пожарной охраны 101 примерно в пять часов вечера.

 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Через несколько минут на место происшествия прибыли пожарные, которые начали тушить огонь. Площадь возгорания составила 48 квадратных метров.

 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

По словам соседей, в доме жили два человека. В половину седьмого вечера пожарные обнаружили в зале дома на полу тело погибшего человека. Поиски второго тела продолжаются. Причина пожара устанавливается, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

 

#пожар #погибшие на пожаре
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