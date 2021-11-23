Пожарные обнаружили тело погибшего в горящих обломках жилого дома в Татарстане

Сообщение о возгорании в частном доме в селе Шереметьево Нижнекамского района, на улице Заводской поступило по номеру вызова пожарной охраны 101 примерно в пять часов вечера.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Через несколько минут на место происшествия прибыли пожарные, которые начали тушить огонь. Площадь возгорания составила 48 квадратных метров.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

По словам соседей, в доме жили два человека. В половину седьмого вечера пожарные обнаружили в зале дома на полу тело погибшего человека. Поиски второго тела продолжаются. Причина пожара устанавливается, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.