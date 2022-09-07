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Ру Тат
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Происшествия
7 сентября 2022  07:03
Павел Климчак

Пожарные обнаружили тело мужчины в сгоревшем частном доме в Татарстане

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В три часа ночи по номеру вызова пожарной охраны 101 сообщили о возгорании на улице 1 Мая в селе Бакирово Лениногорского района. Здесь загорелся частный дом.

 

Фото: ГУ МЧС России по РТ 

Уже через 15 минут после получения вызова прибывшие на место пожарные локализовали возгорание. Помимо дома, загорелся также частный гараж и стоявший рядом автомобиль.

 

Фото: ГУ МЧС России по РТ 

Еще через несколько минут огнеборцы полностью потушили пожар площадью 130 квадратных метров, после чего приступили к устранению его последствий. Ближе к шести часам утра они обнаружили тело 60-летнего мужчины. Причина пожара устанавливается, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#пожар
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