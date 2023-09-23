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Пожарные локализовали горение в штабе флота в Севастополе
Горение было локализовано в штабе Черноморского флота в Севастополе после атаки ВСУ, сообщает РИА Новости.
Напомним, накануне Киев нанес ракетный удар по Севастополю. Российские ПВО сбили пять ракет. В результате было повреждено историческое здание штаба, один военный без вести пропал.
Огнеборцы справились с пламенем, пожар в штабе был локализован, ситуация находится под контролем, сообщает агентство.
В данный момент огнеборцы заняты проливкой участков здания и разбором поврежденных конструкций.
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