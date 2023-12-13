Пожарные извещатели спасли 14 человек от гибели на пожарах в РТ

За этот год произошло десять пожаров в квартирах, где были установлены извещатели, благодаря которым жильцам удалось спастись. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» «О соблюдении требований пожарной безопасности при понижении температуры окружающей среды» рассказал врио заместителя руководителя Главного управления МЧС России по РТ Максим Трущин.

«Автономные пожарные спасли жизни 276 человек, в том числе 85 детей. С начала 2023 года зарегистрировано 10 пожаров, произошедших в жилых домах или квартирах. Благодаря сработке пожарных извещателей, жильцы были своевременно оповещены о возгорании, что спасло жизни 14 человек», – рассказал Максим Трущин.

Он привел пример, как 30 ноября в Новошешминском районе в одном из домов села Слобода Петропавловская произошел пожар. Еще три года назад исполком района оборудовал дом тремя извещателями, что в итоге спасло жизнь хозяина. Он услышал звук сигнализации и вовремя вышел на улицу.

2 декабря в Лаишевском районе также от пожара спаслись четыре человека. Хозяева дома установили извещатели сами в 2021 году, привел еще один пример Трущин.