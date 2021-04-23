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Ру Тат
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23 апреля 2021  18:11
Павел Климчак

Пожарные эвакуируют жильцов из горящего дома в Казани

Пожарные эвакуируют жильцов из горящего дома в Казани
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В многоэтажке по адресу Карбышева, 62 вспыхнул пожар. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

О возгорании сообщили в 17.43 по номеру вызова пожарной охраны 101. На двух этажах дома загорелась электрощитовая. Как стало известно ИА «Татар-информ», пожар произошел в общежитии.

После получения сообщения пожарные сразу выехали на место происшествия, в данный момент они эвакуируют жильцов дома. Сообщается, что на 7 и 8 этажах здания образовалось сильное задымление.

С верхних этажей пожарные вывели пятерых человек на свежий воздух при помощи масок спасаемого капюшонного типа. Сейчас возгорание площадью 12 кв.м уже потушили полностью. Выяснилось, что, помимо электрощитовой, на седьмом этаже также горели различные вещи. Причина пожара устанавливается.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

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