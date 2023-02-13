Пожарные добровольцы спасли скот из ночного пожара в татарстанском селе

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Серьезный пожар вспыхнул ночью 10 февраля в селе Акбуре Новошешминского района Татарстана. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Уже через 4 минуты первой к месту вызова прибыла добровольная пожарная команда Татарстанского республиканского отделения ВДПО Акбуринского сельского поселения в составе руководителя ДПК, главы СП Залалетдинова Жаудата Махмутовича и водителя Латыпова Мавлюта Габдулловича. К тому моменту огонь охватил несколько сараев, была угроза перекидывания пожара на соседние дома.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Добровольцы за минуту подали ствол на тушение пожара и до прибытия пожарных расчетов сдерживали распространение огня на дома. В 3.15 возгорание удалось локализовать. Благодаря слаженным действиям пожарных добровольцев удалось остановить огонь, не дав ему распространиться на два жилых дома, а также спасти домашний скот – 6 коров и 15 кур.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

«Отметим, что применяемый в тушении пожара мобильный пост пожаротушения был передан на безвозмездной основе добровольной пожарной команде сельского поселения Центральным советом Всероссийского добровольного пожарного общества. Всего в подразделения пожарных добровольцев республики за последние 4 года был передан 21 мобильный пост пожаротушения, из которых 18 изготовили и передали специалисты Татарстанского регионального отделения ВДПО», – уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

