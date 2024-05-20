Пожарную безопасность во время KazanForum обеспечивали полтысячи сотрудников МЧС

Более пятисот сотрудников МЧС России приняли участие в обеспечении безопасности XV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» в Казани. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

«В обеспечении безопасности участвовали сотрудники МЧС России и Поисково-спасательной службы при МЧС РТ. Группировка сил и средств, задействованных в обеспечении безопасности форума, с учетом двух эшелонов реагирования составила более 500 человек и порядка 100 единиц техники», – указали в ведомстве.

Мероприятия в «Казань Экспо» охватывали 125 тематических сессий по 12 направлениям международного сотрудничества. Эксперты обсудили перспективы взаимодействия России и стран Организации исламского сотрудничества. На форуме присутствовали около 20 тысяч гостей из более чем 80 государств.

Круглосуточное дежурство было организовано на всех объектах проведения мероприятий. Сотрудники Федерального государственного пожарного надзора МЧС России проверили объекты на соответствие требованиям пожарной безопасности, проводили ежедневные осмотры и тренировки.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» прошел в столице Татарстана с 14 по 19 мая. Мероприятие проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.