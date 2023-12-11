Пожарно-спасательная часть Приволжского района Казани признана лучшей в России

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Седьмая пожарно-спасательная часть 7-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по РТ признана лучшей в России. Конкурс профессионального мастерства среди лучших подразделений МЧС России проходил в рамках Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества».

Как отметили в пресс-службе управления, 7-я пожарно-спасательная часть по охране Приволжского района города Казани набрала 895,5 баллов и была признана лучшей в России.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Для справки: пожарная часть Приволжского района Казани была сформирована в 1947 году в тяжелое послевоенное время и располагалась на улице Сайдашева на территории химкомбината имени Вахитова.

Здание было совершенно не приспособлено для несения круглосуточного дежурства. В связи с расширением района и ростом населения было принято решение о переносе седьмой пожарной части в здание нового пожарного депо, построенного в 1988 году в бурно развивающемся в те года микрорайоне «Горки» по улице Кул Гали, где она располагается по настоящее время.

Сегодня район выезда седьмой пожарно-спасательной части охватывает восточную часть Приволжского района, основную часть которого занимают многоквартирные жилые дома и 5 жилых массивов с частными жилыми домами. А кроме этого — 48 зданий повышенной этажности, 37 детских садов, 21 средняя образовательная организация, 3 учебных заведения средне-специального и высшего образования, 5 организаций здравоохранения, 8 организаций транспорта.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Начальник части Рустем Шакиров в ноябре 2000 года после срочной службы в армии пришел служить сюда, в 7 пожарную часть на должность пожарного. С этого момента Рустем Талгатович постоянно развивал свои профессиональные навыки. Его путь от рядового пожарного до начальника части является профессиональным примером для личного состава подразделения, которые глядя на опытного руководителя, не остаются в стороне от самосовершенствования.

«Заслужить звание быть лучшим — нелегко. Только сплоченность коллектива и профессионализм позволяют достичь высоких результатов, с успехом выполнять возложенные задачи. И первое место на всероссийском уровне, несомненно, подтверждает итог каждодневного труда. Но главной наградой для нас, пожарных, являются спасенные жизни. В такие моменты еще раз понимаешь, что эта профессия является настоящим призванием, хочется совершенствовать свои навыки, чтобы вновь и вновь суметь оперативно выполнить свои должностные обязанности», — отметил начальник седьмой пожарно-спасательной части майор внутренней службы Рустем Шакиров.