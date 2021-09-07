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Ру Тат
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7 сентября 2021  15:27
Полина Шевчук

Пожарная машина попала в ДТП с легковушкой и мусоровозом в Казани, когда спешила на вызов

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Пожарная машина попала в ДТП с легковушкой и мусоровозом в Казани, когда спешила на вызов

В 13.50 на номер вызова пожарной охраны 101 поступило сообщение, что в поселке Константиновка на улице Полевая горит дом.

На место отправились пожарные. Однако на полпути на место пожара на Мамадышском тракте мусоровоз снес остановившуюся на светофоре легковушку KIA, автомобиль откинуло на пожарную автоцистерну, которая ехала на зелёный.

Фото и видео с места ДТП были размещены в соцсетях.

В результате ДТП никто не пострадал.

 

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