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Пожара на предприятиях в Нижнекамске нет, оранжевое зарево на видео – свет от факелов
Никакого пожара на предприятиях в Нижнекамске нет, сообщает пресс-служба Раиса РТ.
В телеграм-каналах появилось видео с промпредприятия, на котором слышен сигнал тревоги. Некоторые предположили, что оранжевое свечение на кадрах – это отблески пожара. На самом деле это свет от факелов, которые всегда горят на предприятии и являются неотъемлемой частью технологического процесса.
«В отдельных телеграм-каналах распространяется информация о якобы пожаре на предприятии в Нижнекамске! Это не так! Эвакуация проводится по отработанной схеме, в случае сигнала тревоги для безопасности сотрудников проводится организованная эвакуация. Видео свечения – работа факелов. Еще днем предприятие распространило сообщение о плановых изменениях режима работы оборудования», – отметили в пресс-службе Раиса РТ.
В мэрии Нижнекамска объяснили, что яркое освещение здания предприятия связано с плановым изменением режима работы оборудования и краткосрочным переключением мачтового факела на интенсивный режим работы.
«Все оборудование работает в штатном режиме и является стандартной мерой обеспечения безопасности в ночное время. Администрация города находится в постоянном контакте с руководством предприятия и контролирует ситуацию», – объяснили в мэрии Нижнекамска.
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