Пожара на предприятиях в Нижнекамске нет, оранжевое зарево на видео – свет от факелов

Фото: скриншот видео

Никакого пожара на предприятиях в Нижнекамске нет, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

В телеграм-каналах появилось видео с промпредприятия, на котором слышен сигнал тревоги. Некоторые предположили, что оранжевое свечение на кадрах – это отблески пожара. На самом деле это свет от факелов, которые всегда горят на предприятии и являются неотъемлемой частью технологического процесса.

«В отдельных телеграм-каналах распространяется информация о якобы пожаре на предприятии в Нижнекамске! Это не так! Эвакуация проводится по отработанной схеме, в случае сигнала тревоги для безопасности сотрудников проводится организованная эвакуация. Видео свечения – работа факелов. Еще днем предприятие распространило сообщение о плановых изменениях режима работы оборудования», – отметили в пресс-службе Раиса РТ.

В мэрии Нижнекамска объяснили, что яркое освещение здания предприятия связано с плановым изменением режима работы оборудования и краткосрочным переключением мачтового факела на интенсивный режим работы.

«Все оборудование работает в штатном режиме и является стандартной мерой обеспечения безопасности в ночное время. Администрация города находится в постоянном контакте с руководством предприятия и контролирует ситуацию», – объяснили в мэрии Нижнекамска.