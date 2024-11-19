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Происшествия 19 ноября 2024 16:42

Пожар в Ульяновском институте гражданской авиации потушили, никто не пострадал

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Пожар в Ульяновском институте гражданской авиации полностью потушили без пострадавших.

Как сообщает Росавиация, очаг воспламенения находился в коммерческой столовой.

Пожар никак не повлиял на учебный процесс.

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