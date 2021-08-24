МЧС: Огонь в лесах Марий Эл отступил, угрозы населенным пунктам нет

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Благодаря слаженным и оперативным действиям МЧС и других структур, брошенных на тушение пожара, площадь активного горения лесов в Республике Марий Эл уменьшилась до 27 га. Об этом в региональном управлении МЧС России рассказали корреспонденту ИА «Татар-информ», который побывал на месте тушения пожаров.

«Силы и средства в количестве около 1000 человек и 175 единиц техники распределены на защиту поселков Шап и Сосновый Бор, деревни Студёнка и участков в районе озёр Мартын и Чуркан, реки Чернушка», — отметили в ведомстве.

Для локализации пожаров спасатели работают в круглосуточном режиме Фото: © Михаил Захаров

На базе Главного управления МЧС России по Марий Эл развернут оперативный штаб ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Локализовать пожар помогает борьба с огнем в круглосуточном режиме. Сотрудники МЧС и другие структуры тушат огонь на территории Куярского лесничества в Медведевском районе Марий Эл. Самый главный результат — нет верхового огня и предотвращена угроза населенным пунктам.

Днем 24 августа в оперативной группе, которая работает на месте тушения пожара в круглосуточном режиме, корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщили, что при мониторинге с воздуха (осуществляется с помощью квадрокоптера) больших площадей открытого горения не обнаружили.

На территории Марий Эл продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации Фото: © Михаил Захаров

На территории Республики Марий Эл продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Он был введен 19 августа из-за ухудшения ситуации с лесным пожаром в Медведевском районе. Тогда огонь приблизился к населенному пункту Сосновый Бор, была объявлена эвакуация его жителей, а также персонала и отдыхающих из санатория «Сосновый Бор».

Зонами ЧС определены Медведевский и Звениговский муниципальные районы. Перекрыто движение по федеральной автомобильной дороге Р-176 «Вятка» с 41-го по 83-й км. Ликвидация лесного пожара продолжается.