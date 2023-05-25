Пожар в исправительной колонии в Татарстане потушен, горели отходы деревообработки

Пожар на территории исправительной колонии №8 в Альметьевске потушен.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УФСИН России по Татарстану, пожар начался в 20.20. Загорелись отходы деревообработки, которые хранились на отдельной площадке.

Фото: Прокуратура РТ

«Для обеспечения пожарной безопасности исправительного учреждения площадка была обустроена вдали от производственной и жилой зон исправительной колонии», – рассказали агентству в пресс-службе ведомства.

Пожарные Альметьевского гарнизона возгорание ликвидировали. Угрозы для объектов промышленной и жилой зоны исправительной колонии, ущерба и пострадавших нет.

Фото: Прокуратура РТ

Как сообщили «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, после случившегося прокуратура Татарстана организовала проверку.

«Надзорное ведомство совместно с профильными специалистами выяснит причины и обстоятельства случившегося. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – сообщил Руслан Галиев.