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Происшествия 29 августа 2024 10:42

Пожар в цеху на Деменьтева в Казани авиационный завод не затронул

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В цеху металлопроката на улице Дементьева в Казани произошло возгорание. Отмечается, что пожар не затронул Казанский авиационный завод им. Горбунова. Информацию «Татар-информу» подтвердили в ГУ МЧС России по РТ.

По данным ведомства, пожар произошел на кровле цеха. На место оперативно прибыли огнеборцы, в 9:55 пожар был локализован на площади 50 кв. метров.

В результате никто не пострадал. Угрозы распространения огня не было, подчеркнули в ведомстве.

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