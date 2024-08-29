Пожар в цеху на Деменьтева в Казани авиационный завод не затронул

В цеху металлопроката на улице Дементьева в Казани произошло возгорание. Отмечается, что пожар не затронул Казанский авиационный завод им. Горбунова. Информацию «Татар-информу» подтвердили в ГУ МЧС России по РТ.

По данным ведомства, пожар произошел на кровле цеха. На место оперативно прибыли огнеборцы, в 9:55 пожар был локализован на площади 50 кв. метров.

В результате никто не пострадал. Угрозы распространения огня не было, подчеркнули в ведомстве.