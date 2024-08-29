Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Пожар в цеху на Деменьтева в Казани авиационный завод не затронул
В цеху металлопроката на улице Дементьева в Казани произошло возгорание. Отмечается, что пожар не затронул Казанский авиационный завод им. Горбунова. Информацию «Татар-информу» подтвердили в ГУ МЧС России по РТ.
По данным ведомства, пожар произошел на кровле цеха. На место оперативно прибыли огнеборцы, в 9:55 пожар был локализован на площади 50 кв. метров.
В результате никто не пострадал. Угрозы распространения огня не было, подчеркнули в ведомстве.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников