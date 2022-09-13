Пожар уничтожил жилой дом и баню в Пестречинском районе РТ

Пожар вспыхнул сегодня около семи часов вечера на улице Луговая в селе Гильдеево Пестречинского района.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, на место по первому рангу вызова прибыли пожарные. Было установлено, что огонь охватил деревянный дом, обшитый сайдингом, а также пристрой к нему и баню.

В результате пожар практически полностью уничтожил строения – его площадь составила 112 кв. метров.

Предполагаемая причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

