Пожар случился вечером на территории «Трансвторсырья» в Челнах, загорелся пластик

Накануне в половину одиннадцатого вечера по номеру вызова пожарной охраны 101 очевидцы сообщили о возгорании на территории «Трансвторсырья» на Казанском проспекте в Челнах.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

На место сразу прибыли пожарные, которые выяснили, что загорелись отходы пластика на открытой площадке. Угрозы перехода огня на здание завода не было.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Спустя некоторое время пожарным удалось потушить возгорание площадью 200 квадратных метров. В результате случившегося никто не пострадал, причина пожара выясняется. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.