Пожар случился вечером на территории «Трансвторсырья» в Челнах, загорелся пластик
Накануне в половину одиннадцатого вечера по номеру вызова пожарной охраны 101 очевидцы сообщили о возгорании на территории «Трансвторсырья» на Казанском проспекте в Челнах.
На место сразу прибыли пожарные, которые выяснили, что загорелись отходы пластика на открытой площадке. Угрозы перехода огня на здание завода не было.
Спустя некоторое время пожарным удалось потушить возгорание площадью 200 квадратных метров. В результате случившегося никто не пострадал, причина пожара выясняется. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.