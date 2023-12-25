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Пожар случился в магазине «Фрешмаркет» на Залесной в Казани
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В Казани пожар случился в магазине «Фрешмаркет», сообщили «Татар-информу» очевидцы.
Возгорание случилось в здании №44 на Залесной улице.
Как сообщили агентству в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, открытое горение было оперативно ликвидировано. По предварительной версии, площадь пожара составила 5 квадратных метров.
Предварительно, пострадал один человек.
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