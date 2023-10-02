Пожар случился в казанском банном комплексе «Бани у Дани»

Минувшим вечером пожарные ликвидировали горение частной бани в Казани, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Возгорание произошло накануне в 23:35 в бане, расположенной в банном комплексе в СНТ «Промстройматериалы».

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Площадь горения составила 20 квадратных метров.

По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации печей. В результате никто не пострадал.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Как стало известно «Татар-информу», речь идет о банном комплексе «Бани у Дани».