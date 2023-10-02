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Пожар случился в казанском банном комплексе «Бани у Дани»
Минувшим вечером пожарные ликвидировали горение частной бани в Казани, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Возгорание произошло накануне в 23:35 в бане, расположенной в банном комплексе в СНТ «Промстройматериалы».
Площадь горения составила 20 квадратных метров.
По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации печей. В результате никто не пострадал.
Как стало известно «Татар-информу», речь идет о банном комплексе «Бани у Дани».
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