news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
СВО 24 февраля 2025 07:56

Пожар произошел на предприятии в Рязанской области из-за падения обломков БПЛА

Пожар начался на предприятии в Рязанской области из-за падения обломков украинского БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков в своем Telegram-канале.

«Силами ПВО Минобороны над территорией Рязанской области уничтожены два БПЛА. Из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия», – написал он.

По словам губернатора, в результате никто не пострадал. Сейчас на месте работают оперативные службы.

По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата: 16 — над Орловской областью, три — над Брянской и два — над Рязанской областями, еще один — над Крымом.

#атака БПЛА #СВО #спецоперация
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
«Одно есть, другого не хватает»: почему так непросто идет цифровизация татарского языка

«Одно есть, другого не хватает»: почему так непросто идет цифровизация татарского языка

23 февраля 2025
Минниханов: «Сегодня тысячи татарстанцев проявляют героизм, мужество и отвагу»

Минниханов: «Сегодня тысячи татарстанцев проявляют героизм, мужество и отвагу»

23 февраля 2025