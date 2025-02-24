Пожар произошел на предприятии в Рязанской области из-за падения обломков БПЛА

Пожар начался на предприятии в Рязанской области из-за падения обломков украинского БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков в своем Telegram-канале.

«Силами ПВО Минобороны над территорией Рязанской области уничтожены два БПЛА. Из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия», – написал он.

По словам губернатора, в результате никто не пострадал. Сейчас на месте работают оперативные службы.

По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата: 16 — над Орловской областью, три — над Брянской и два — над Рязанской областями, еще один — над Крымом.