Пожар на складе в Дербышках потушен

В 15:03 пожар на складе в Дербышках был потушен, сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ. Его тушили порядка трех часов.

О возгорании на улице Поперечно-Ноксинская стало известно сегодня днем. Загорелись автопокрышки и здание склада. В 13:59 пожар был локализован. Общая площадь возгорания составила 4000 кв.м. От высокой температуры 7 легковушек получили частичные повреждения, однако пожарные смогли их отстоять.

В настоящее время специалисты Роспотребнадзора и Минэкологии РТ измеряют концентрацию продуктов горения в воздухе, а прокуратура проводит проверку. Причины пожара устанавливаются.