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Происшествия 11 ноября 2026 12:10

Пожар на складе на улице Журналистов в Казани потушили

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Пожар на складе по улице Журналистов, 106 в Казани потушили. Об этом «Татар-информу» сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

«В 11.35 объявлена ликвидация открытого горения на пожаре на складе утеплителя на улице Журналистов», – рассказал собеседник агентства.

К ликвидации последствий пожара привлечены 41 человек и 13 единиц техники, в том числе от МЧС России — 31 сотрудник и 7 единиц техники, включая шесть пожарных автоцистерн. Работы на месте продолжаются. Причину происшествия устанавливают дознаватели Госпожнадзора.

#пожар на складе #пожар в казани #гу мчс рф по рт
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