Происшествия 11 мая 2026 21:48

Пожар на полигоне ТБО в Татарстане тушили с помощью бульдозеров и самосвалов

Пожар произошел на территории Малореченского полигона твердых бытовых отходов в Елабужском районе Татарстана. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы, информирует ГУ МЧС России по РТ.

По данным ведомства, мусор тлел в глубинных слоях на площади 250 кв. м. В главке МЧС заявили, что угрозы распространения огня не было, пожарная техника не потребовалась. Для ликвидации тления ТБО требовалось прекратить доступ кислорода к мусору – засыпать его. С этой целью владелец полигона организовал отсыпку 6 тыс. кубометров грунта. На месте работают 4 самосвала, 1 погрузчик, 3 бульдозера, 1 экскаватор, рассказали в МЧС.

#полигон тбо #гу мчс рф по рт #пожар в татарстане
