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Пожар на Камая в Казани мог случиться из-за брошенного сверху окурка
По предварительной версии, причиной пожара на Камая в Казани стало неосторожное обращение с огнем, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Специалисты предполагают, что всего скорее в открытое окно на балконе с этажей выше попал непотушенный окурок, что и привело к пожару.
Напомним, пожар случился на кухне однокомнатной квартиры на восьмом этаже. Загорелись также вещи и балкон. Огонь повредил также внутреннюю обшивку балконов трех квартир. Общая площадь горения составила 20 квадратных метров.
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