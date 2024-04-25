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Происшествия 25 апреля 2024 09:14

Пожар на Камая в Казани мог случиться из-за брошенного сверху окурка

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По предварительной версии, причиной пожара на Камая в Казани стало неосторожное обращение с огнем, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Специалисты предполагают, что всего скорее в открытое окно на балконе с этажей выше попал непотушенный окурок, что и привело к пожару.

Напомним, пожар случился на кухне однокомнатной квартиры на восьмом этаже. Загорелись также вещи и балкон. Огонь повредил также внутреннюю обшивку балконов трех квартир. Общая площадь горения составила 20 квадратных метров.

#пожар в казани
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