Поющий майдан и Вечный огонь в руках ветерана: в Челнах отпраздновали День Победы

В Набережных Челнах прошли праздничные мероприятия, посвященные 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Жители Автограда собрались на майдане, где им показали театрализованное представление.

Организаторы праздника с помощью хореографии, музыки, песен и стихов продемонстрировали, как безоблачная довоенная жизнь сменилась военными буднями, как люди сражались за Родину и как сама природа помогала им преодолеть врага.

Режиссеру театрального действа удалось не только показать духовную мощь поколения победителей, но и обозначить связь времен. Трогательно смотрелся выход «Бессмертного полка» челнинских школьников — ребята вынесли на майдан портреты своих дедов и прадедов, погибших на войне.

Кульминацией праздника стала передача камазовцами привезенной из Москвы лампы с частицей Вечного огня, зажженного в мемориальном комплексе «Могила Неизвестного Солдата», фронтовику, орденоносцу и участнику парада Победы на Красной площади Мифтаху Нуртдинову.

Не оставила никого равнодушным и песня «День Победы», которую пел весь майдан. Завершился вечер концертом и красочным салютом.

Фото Набчелны.ру