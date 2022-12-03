Поющие камни, пылающая земля и улица «Черт побери!»: чем удивляет Азербайджан

Страна самой черной икры и самых спелых помидоров, самого сочного мяса и самых вкусных сладостей. Страна плова, гранатового вина и клубники, медовой, как пахлава, – все это про Азербайджан. Когда-то по его древней земле шагали караваны легендарного Шелкового пути, зажигали огни зороастрийцы, а свечи – первые христиане. Тут первыми в мире начали качать нефть из буровых скважин и сделали из нее предмет современного культа. И первыми в исламском мире дали женщинам права, равные с мужчинами.

Знакомство с Азербайджаном мы начали со столицы. Баку – главная жемчужина Южного Кавказа, и все тут – с восточным размахом! Если государственный флаг – то в Книге рекордов Гиннесса. Если небоскребы – то с риском затмить Сингапур и Дубай… Город старается быть современным и по-европейски ухоженным, и у него это получается. Идеальные дороги, множество дорогих магазинов и элитных бутиков, помпезные здания. Рядом мирно уживаются древние постройки и ультрасовременные небоскребы. Здесь много советских хрущевок, но сносить их не стали, а облицевали традиционным для Баку песчаником, украсили парижскими мансардами и резной восточной аркой.

Ичери Шехер – обязательная программа для туриста

В Баку неповторимая атмосфера и история, которая напоминает о себе на каждом углу. Во дворах растут гранаты, а на улицах и в ресторанах обилие пестрых ковров. Одна из главных туристических достопримечательностей Баку – Ичери Шехер, или Старый город. В нем царит восточная сказка, за которой многие путешественники и приезжают на Кавказ. Лавки с украшениями и коврами, дворец Ширваншахов, узкие улочки и мощеные улицы. Здесь можно послушать легенды о любви возле Девичьей башни, попробовать вкуснейшие блюда местной кухни. Дословно Ичери Шехер переводится как «внутренний город». И сейчас он действительно оправдывает свое название, так как районы Баку раскинулись далеко за пределы старинного города-крепости.

Одна из главных достопримечательностей Старого города – Девичья башня. Точная дата ее постройки неизвестна. Скорее всего, она выполняла функции основного оборонительного сооружения, хотя о ее происхождении существует и красивая легенда. Некий шах задумал выгодно выдать свою дочь за заморского принца. Девушка не хотела идти за нелюбимого. Она заявила, что ей еще рано замуж, и поставила условие отцу – как построишь большую башню, так и придет время. Видимо, расчет был на то, что пока идет строительство, отец передумает или принц не дождется. Но надежды не оправдались – строительство быстро завершилось, а планы шаха не изменились. Тогда девушка, отчаявшись, поднялась на башню и бросилась с нее в море. Не правда ли, перекликается с легендой о казанской башне Сююмбике?

Еще одна достопримечательность Ичери Шехер – это бани. В древние времена хамам (восточные бани) традиционно строили, немного заглубляя в землю. Снаружи был виден только входной портал и купола, обычно завершающиеся на самой макушке фонарем с отверстиями для проветривания и освещения. Некоторые из старинных бань до сих пор действуют! Например, знаменитая баня Ага Микаила, построенная в XVIII веке, там даже иногда исторические фильмы снимают.

Кстати, о кино. Конечно же, мы побывали на улице Кичик Кала, где снимали знаменитый эпизод «Чёрт побери!» из комедии «Бриллиантовая рука». Здесь уже нет аптеки, но это место стало неформальной достопримечательностью Баку – многие туристы приходят сюда, чтобы сфотографироваться, сидя на дороге в позе героя Андрея Миронова.

В Ичери Шехер можно побродить по тесным улочкам и тупикам и случайно зайти в гости к кому-то во двор. Здесь будто удалось сохранить душу древнего восточного города. Резные балконы, окна и двери, коты греются на солнышке, а местные жители неторопливо пьют чай из стаканов – армудов и играют в нарды прямо на улице. Гуляя по этим улицам, мы вышли к одной из центральных достопримечательностей Ичери Шехер – дворцу Ширваншахов. Дворец небольшой, но очень атмосферный. По соседству с ним есть Музей миниатюрной книги, созданный увлеченным человеком – Зарифой Салаховой. Любовь к книжной миниатюре позволила собрать за 27 лет более 6000 экземпляров из разных стран.

Между морем и нагорьем

В программу посещения Баку обязательно входит прогулка по знаменитой набережной Приморского бульвара. Он тянется на много километров по южному берегу Апшеронского полуострова и является любимым местом отдыха горожан и туристов. На широкой полосе земли вдоль моря раскинулись скверы и парки, фонтаны, каналы, тротуары и велодорожки. Здесь можно просто погулять сделать пробежку или прокатиться на роликовых коньках, велосипеде. А любителям экзотики предлагают прокатиться на гондоле, как в Венеции.

Наслаждаясь прогулкой по набережной, мы не заметили, как дошли до фуникулера, поднимающегося в Нагорный парк. Смотровая площадка, которая находится в Нагорном парке, впечатлила: с нее открывается великолепный вид на город. Там же, рядом с парком, находится одна из новейших достопримечательностей Баку – «Пламенные башни». Комплекс из трех небоскребов настолько грандиозен, что где бы вы ни были в Баку, обязательно будете их видеть. Как понятно по названию, они изображают языки пламени, однако при дневном свете это, конечно, не ощущается. Но совсем другое дело ночью, когда включают подсветку! Дело в том, что поверхность башен сплошь покрыта LED-экранами, и ночью на них выводят различные изображения. Это могут быть и языки пламени, и развевающийся флаг Азербайджана.

Звуки Гобустана: поющие камни и булькающие вулканы

Запланировав завершить осмотр Баку в последние дни перед отъездом, мы отправились в Гобустан, чтобы посмотреть на древние петроглифы и грязевые вулканы. Гобустанский государственный историко-художественный парк – археологический заповедник в Азербайджане, на юг от Баку, на территории Карадагского и Апшеронского районов. Огромная равнина, расположенная между склоном Большого Кавказского хребта и Каспийским морем, частью которой является культурный пейзаж наскальных рисунков, расположенный на территории 537 гектаров.

На территории заповедника ученые насчитали 6 тысяч наскальных изображений, оставленных древними людьми. Сценки из жизни, женщины за работой, мужчины на охоте, лодки и солнце, львы и джейраны, быки и кабаны. Автограф на латыни римских легионеров и витиеватые надписи на арабском и фарси. В 2007 году уникальный культурный ландшафт наскальных рисунков Гобустана был включен в список памятников Мирового наследия ЮНЕСКО. В заповеднике есть стоянки древних людей и даже свой собственный Стоунхендж. А еще уникальные «поющие» камни — Гавалдаш. Они состоят из пористого ракушечника, благодаря чему звуки, выбиваемые галькой на Гавалдаше, разносятся на несколько километров по округе. Наверное, это самая древняя музыка камня на Земле…

Пришло время отправиться посмотреть на вулканы. Самые настоящие, ну и что, что грязевые?! Азербайджан – первая страна в мире по количеству жерл, «плюющихся» грязью: всего известно около 800 грязевых вулканов, и 350 из них – в Азербайджане. Некоторые из вулканов довольно крупные и опасные, их извержения сопровождаются взрывами, а иногда даже вспыхивают, ведь земля тут буквально пропитана нефтью. К счастью, к такому удивительному природному явлению пока нет протоптанной туристической тропы — нет общественного транспорта, указателей, нет даже приличной дороги. Приехав, мы попали прямиком в инопланетному пейзаж! Вмиг забыли обо всех мерах безопасности и, нависая над жерлами с риском сделать незапланированную грязевую масочку для лица, визжали от восторга и радовались каждому «плюху»! А грязь, между прочим, в этих забавно булькающих вулканах очень полезная для кожи и в целом для здоровья.

Пылающая земля и теплое гостеприимство

Дальше в наших планах посещение очень необычного места – Храма огнепоклонников. Атешгях – одно из самых интересных мест в окрестностях Баку, настоящая восточная экзотика. Всего 30 км от центра ультрамодного мегаполиса – и вы переноситесь в эпоху почитания пламени… Более двух тысяч лет назад, во времена языческих культов, земля здесь уже в буквальном смысле слова горела под ногами. Нефть и газ, близко расположенные к поверхности, прорывались сквозь трещины и иногда воспламенялись. Эта природная уникальная особенность подарила Азербайджану второе имя – «Страна огней». Когда-то эти места облюбовали зороастрийцы – почитатели пламени, и их легко понять. Представьте первобытный ужас древних людей, у которых на глазах камни и земля начинают полыхать и искриться! Тут и скептиком будешь — уверуешь. Зороастрийцы придавали вечному, неугасимому огню мистическое значение и приезжали сюда поклониться его пламени.

Когда в эти края пришел ислам, храм разрушили, и многие из последователей древнего культа ушли в Индию. Но в средние века индусы-огнепоклонники, попавшие на Апшерон с торговыми караванами, стали совершать паломничества в местечко Сураханы, и на месте древнего храма вновь начали сооружать постройки. Наиболее ранняя часть святилища относится к 1713 году. В течение XVIII века тут появляются помещения для молитвы, кельи, караван-сарай. На стенах памятника можно увидеть резные по камню надписи, исполненные шрифтами индийского письма. В середине XIX века, ближе к эпохе строительно-нефтяного бума, сюда повалили промышленники. Построили заводы по добыче и переработке нефти, земля постепенно истощалась, и пламя слабело. Паломники решили, что их настигла кара небес, и постепенно покинули эти края. Сейчас Атешгях – музей под открытым небом, историко-архитектурный заповедник.

Рассказывая про Азербайджан, нельзя не упомянуть про местную кухню и гостеприимство жителей. В азербайджанской кухне много овощей, зелени, орехов, сыров, специй. Но главное тут – мясо! Кажется, азербайджанцы едят его на завтрак, обед и ужин. Здесь самый настоящий культ мяса. Предпочтение отдается баранине, ее здесь не только любят, но и действительно умеют готовить. И еще, пожалуй, плов. Ах, как они готовят плов! Вам подадут порцию «кинг-сайз» (меньше тут не приносят) ароматнейшего, тающего во рту риса со специями, а к нему на разных тарелочках своеобразные овощные и мясные «заправки» – перемешайте, и будет вам счастье!

Отдельное открытие – это люди в Баку, удивительно теплые и приветливые. Видя наш растерянный вид, кидались помогать все, от мала до велика, обязательно напутствуя словами «Приезжайте в Баку еще!» И мы поняли – да, этот город, эта страна стоят того, чтобы вернуться!

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