Поющая стрела, трафареты хоругвей, буддийские образки: Нацмузей открыл выставку Катанова

Струнный инструмент бурят и монголов хучир, поющая стрела из XIX века, лопатка из кости для очистки кож, иглица (а по виду — огромная игла) для плетения сетей, якутский христианский спиралевидный календарь из дерева, якутская традиционная чаша для кумыса чорон, дощечки-печати (трафареты) для молитвенных флагов (хоругвей) и будун тарбаганэй бир, то есть кисть для написания буддийских икон, — всё это и еще множество раритетов из экспедиций можно увидеть в Национальном музее Татарстан на открывшейся выставке «Николай Катанов: путь на Восток».

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Это четвертый, завершающий проект в цикле «Казанские коллекционеры». Увидеть привезенные из этнографических путешествий по Сибири, Монголии, Туркестану и провинциям Китая редкости можно будет до 5 декабря. И до 15 ноября посетители смогут одновременно попасть и на выставку «Василий Заусайлов: коллекционер и меценат» из того же цикла.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Эта выставка представляет наследие выдающегося тюрколога, музейного и общественного деятеля, великого труженика Николая Катанова. Не перестает удивлять та целеустремленность, которая возникла у хакасского мальчика, родившегося в далекой местности Изюм, — можно сказать, в окрестностях цивилизации, далеко от столичного центра. Еще будучи учеником красноярской гимназии, он поставил себе цель заниматься историей, этнографией, описанием обычаев и традиций своего народа и других тюркских народов, и уже тогда, гимназистом, стал заниматься описанием их языков», — подчеркнула на вернисаже заместитель генерального директора по исследовательской работе Национального музея Татарстана Светлана Измайлова.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Подобную выставку, напомнила она, Нацмузей РТ открывал к 150-летию ученого, в этот раз проект расширили документами Госархива РТ и предметами коллекции Катанова из фондов самого музея — из двухсот экспонатов в экспозицию вошло более сотни. Нынешняя выставка приурочена к 160-летию со дня рождения Николая Федоровича Катанова, которое совпало со 100-летием с даты его смерти (1862–1922).

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«И, конечно, эта выставка — возможность увидеть те лица и тот восток, который в конце XIX — начале ХХ века был неизвестен просвещенной России. Хочу, чтобы сегодня была возможность соприкоснуться с Катановым и как с выдающей личностью, и как с великим тружеником, и как с человеком, вынесшим огромный вклад в развитие музейного дела. Сегодня здесь присутствует много молодежи, чтобы каждый из вас, как когда-то Катанов, смог определить тот жизненный путь, который составит цель и смысл вашей жизни», — напутствовала собравшихся Измайлова.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Один из крупнейших этнографов дореволюционной России, Катанов оставил потомкам научные труды и богатейшую коллекцию, крупнейший архив документов по Алтаю, Сибири и Туркестану, отметил заместитель председателя Госкомитета РТ по архивному делу Ильнур Шарипов. За четыре года экспедиций ученый собрал и систематизировал десятки сказок, тысячи песен и пословиц.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«У нас существует архив личных вещей Катанова. Это папки на 80 дел — более 5 тыс. листов рукописей на татарском языке и фарси. Многие экспонаты были утрачены после Октябрьской революции, так что сегодня мы знакомимся с уцелевшей частью наследия, собранного великим ученым», — добавил Ильнур Шарипов.