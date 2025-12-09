news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
СВО 9 декабря 2025 09:46

Появился ​макет с QR-код​ами на полезные ресурсы для участников СВО и их семей

Читайте нас в
Телеграм

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ совместно с Министерством обороны России разработало макет с QR-кодами на полезные ресурсы для участников СВО и членов их семей. Это позволит быстро находить актуальную информацию без обращения к множеству сайтов.

Сервис поддержки включает ссылки, ведущие на тематические разделы на портале «Госуслуги» – о получении статуса ветерана боевых действий или справки об участии в СВО, где записаться на мероприятия в сфере культуры или получить помощь от координатора фонда «Защитники Отечества» в своем регионе.

Данный макет будут размещать в местах приема граждан в региональных органах исполнительной власти и органах местного самоуправления.

#СВО #военнослужащие #господдержка #Минцифры РФ #Минобороны
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Путин: принятых мер недостаточно, рождаемость продолжает снижаться

Путин: принятых мер недостаточно, рождаемость продолжает снижаться

8 декабря 2025
Татарстан вошел в топ-20 регионов России по доступности покупки новых авто

Татарстан вошел в топ-20 регионов России по доступности покупки новых авто

8 декабря 2025