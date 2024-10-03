Появился бесплатный аудиогид «Казань - Свияжск» для путешествий на электропоездах

Появился бесплатный аудиогид для туристов, которые решили посетить остров-град Свияжск на электропоезде из Казани. Он длится ровно час, столько же, сколько идёт электричка из Казани до острова, и состоит из 11 разделов. По пути слушатели смогут ознакомиться с главными достопримечательностями, узнать об их истории и погрузиться в атмосферу легендарного острова.

«Появление таких аудиогидов даёт возможность большему числу людей получить информацию о месте своего путешествия. Мы видим такой тренд ввиду нехватки экскурсоводов. В прошлом году остров-град Свияжск посетили 1,8 млн человек. Такой аудиогид от МТС станет большим подспорьем как для туристов, так и для работников. Мне и самой уже захотелось проехать по этому маршруту, но и посмотреть на одну из главных достопримечательностей нашей республики с новой стороны», - отметила заместитель председателя Госкомитета РТ по туризму Анастасия Софьина.

Аудиогид включает в себя и истории обычных людей, к примеру, участвовавших в «великом дачном переселении» в советские времена. Рассказывает и об известных людях, связанных с этим железнодорожным маршрутом, например, о сыне живописца Николая Рериха, который помог построить на окраине Казани вселенский храм. Цифровой путеводитель составлен в формате аудиоспектакля, персонажи которого делятся друг с другом не только историческими фактами, но и обсуждают легенды и небылицы, оставляя выбор – верить или не верить – за слушателем. К примеру, аудиогид рассказывает легенду о потайных ходах под рекой Казанкой и историю о том, как в вопросе появления железной дороги до Казани сыграло свою роль седло, созданное казанским купцом Сайдашевым.

«В этом году Свияжск перешагнет порог в 2 млн туристов. Это большая нагрузка на экскурсоводов и инфраструктуру. Создание такого аудиогида - это что-то новое и интересное, особенно для людей, которые путешествуют самостоятельно. Думаю, это сподвигнет наших туристов приезжать ещё больше, посещать музеи и проводить хорошо время на нашем острове», - добавил руководитель экскурсионного центра «Остров-тур Казань» при музее-заповеднике «Остров-град Свияжск» Гумер Сафин.

Аудиогид доступен бесплатно в сервисе МТС Live. Важно, что им может воспользоваться абонент любого оператора, нужно только скачать приложение, пояснил директор филиала МТС в Татарстане Марат Кабанов.

«Ежегодно растет количество туристов, которые используют для посещения Свияжска железнодорожным транспортом. Для тех, кто самостоятельно планирует себе путешествие, мы подготовили прекрасный аудиогид. Это не просто сухой рассказ, а настоящий аудиоспектакль. Все, что нужно, это мобильный телефон и наушники. Гид можно скачать и использовать без доступа в интернет в любом месте. Продолжительность - один час, как раз столько и едет поезд до острова из Казани», - рассказал он.

Ранее МТС также составлял аудиогиды по кинематографическим местам Казани и для автопутешествия в древний город Болгар. По словам Кабанова, такие сервисы снискали большую популярность среди пользователей, и компания планирует продолжать создавать такие аудиоэкскурсии по туристическим центрам Татарстана.

Фото предоставила пресс-служба МТС