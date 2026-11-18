В распоряжении «Татар-информа» появился обновленный антирейтинг фирм – злостных нарушителей ПДД по итогам десяти месяцев 2026 года. Данные предоставлены Правительственной Комиссией Республики Татарстан по обеспечению безопасности дорожного движения.

Абсолютным антилидером стала казанская компания «Лаборатория РТХ», водители которой за десять месяцев совершили 724 нарушения ПДД. Второе место заняла челнинская фирма «РАЙЗ» с 613 нарушениями. Замкнула тройку лидеров компания ИТЦ «ТКС-ПОВОЛЖЬЕ» из Казани, работники которой совершили 605 нарушений.

В пятерку главных нарушителей также вошли челнинское предприятие «Детали Машин» и «Нефтестройэнерго» из Альметьевского района РТ с 589 и 513 нарушениями соответственно. Кроме того, в антирейтинг попали фирмы ПСО «Казань» и «СТР» – 500 и 498 нарушений, елабужская фирма «АВП-Групп», совершившая 496 нарушений, а также компании «Амаль Транс» и «Русан» из столицы РТ, совершившие 435 и 428 нарушений.

Суммарно водители только этих десяти организаций нарушили правила дорожного движения 5077 раз.