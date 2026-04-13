Появился антирейтинг фирм-нарушителей ПДД на дорогах Татарстана за первый квартал 2026-го

В Татарстане к лихачам и организациям, игнорирующим нарушения ПДД, применяют серьезные меры. В распоряжении редакции оказался антирейтинг фирм – злостных нарушителей ПДД по итогам первого квартала этого года. Данные предоставлены агентству Правительственной комиссией Республики Татарстан по обеспечению безопасности дорожного движения.

Первое место в этом антирейтинге заняла фирма из Казани «Лаборатория Р.Т.Х.» – ее водители за три месяца нарушили правила дорожного движения 186 раз. Стоит отметить, что компания демонстрирует отрицательную динамику: если за первые два месяца года у них было 116 штрафов, то к концу марта их число значительно выросло.

Второе место в списке злостных нарушителей занял «Казанский жировой комбинат», у них 141 нарушение ПДД. Третье место занимает альметьевская фирма «Нефтестройэнерго» – на счету ее водителей 105 нарушений с начала года.

Важно понимать, что каждый нарушитель ПДД, а злостный нарушитель тем более, помимо своей жизни и здоровья ставит под угрозу близких и других участников дорожного движения. Каждое нарушение – это не просто пункт статистики, а риск возникновения ДТП и причина возможной трагедии.

Четвертое место антирейтинга у компании «Стройстиль» из Набережных Челнов – 87 нарушений ПДД, пятое место за «ПСО Казань» – у этой организации 83 нарушения ПДД.

На шестом и седьмом месте казанские компании «СТР» и «ППСХ» – у обеих зафиксировано по 77 нарушений ПДД. На восьмом месте расположился «Вектор Финансов» из Набережных Челнов с 76 нарушениями. Девятое место заняло казанское «Данлеко» – его водители нарушили правила 71 раз.

Замыкает топ-10 антирейтинга казанская фирма «Викара» – 70 нарушений ПДД.

Если суммировать, то за три месяца водители этих десяти организаций 973 раза нарушили правила дорожного движения. Каждое из этих нарушений создавало условия для возникновения ДТП, в которых могли погибнуть и пострадать люди. Именно из-за тех, кто пренебрегает ПДД, растет количество дорожных аварий – обеспечение безопасности на дорогах республики сегодня остается приоритетной задачей.