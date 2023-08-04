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Новости Татарстана и Казани
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Появилось видео задержания сотрудниками УФСБ пособника украинских террористов в Казани
В распоряжении агентства появилось видео задержания 29-летнего казанца, подозреваемого в причастности к деятельности террористического украинского формирования. Видео «Татар-информу» предоставили в УФСБ России по РТ.
Как стало известно агентству, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело об участии в деятельности организации, которая признана в России террористической.
В процессе допросов подозреваемый дал признательные показания.
«Планировалось совершение различных диверсий на железной дороге, подрывы вышек сотовых. Я общался с представителями вооруженных сил Украины», – признался задержанный.
В данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.
«По заданию зарубежных кураторов, мужчина изготавливал технические средства для совершения нападения на различные объекты инфраструктуры Казани. Он также организовывал незаконные акции, направленные на распространение идей украинского национализма», – рассказал официальный представитель УФСБ России по РТ Андрей Сергеев.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани задержали участника запрещенной в России террористической организации Легион «Свобода России»*, планировавшего совершить несколько терактов на военных объектах Татарстана.
*запрещенная в РФ террористическая организация
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