Появилось видео задержания сотрудниками УФСБ пособника украинских террористов в Казани

В распоряжении агентства появилось видео задержания 29-летнего казанца, подозреваемого в причастности к деятельности террористического украинского формирования. Видео «Татар-информу» предоставили в УФСБ России по РТ.

Как стало известно агентству, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело об участии в деятельности организации, которая признана в России террористической.

В процессе допросов подозреваемый дал признательные показания.

«Планировалось совершение различных диверсий на железной дороге, подрывы вышек сотовых. Я общался с представителями вооруженных сил Украины», – признался задержанный.

В данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

«По заданию зарубежных кураторов, мужчина изготавливал технические средства для совершения нападения на различные объекты инфраструктуры Казани. Он также организовывал незаконные акции, направленные на распространение идей украинского национализма», – рассказал официальный представитель УФСБ России по РТ Андрей Сергеев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани задержали участника запрещенной в России террористической организации Легион «Свобода России»*, планировавшего совершить несколько терактов на военных объектах Татарстана.

*запрещенная в РФ террористическая организация