news_header_top_970_100
Руc Тат
Общество 13 октября 2023 12:51

Появилось видео зачистки израильским спецназом одной из военных баз, захваченных ХАМАС

Скопировать ссылку

Кадры зачистки израильскими спецназовцами одной из военных баз, захваченных бойцами ХАМАС, опубликовал в своем телеграм-канале военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный.

«Работа бойцов подразделения СпН АОИ на одной из военных баз страны. Отряд зачищает помещения, которые заняли боевики ХАМАС», – говорится в комментарии к публикации.

По предварительным данным, запись сделана 7 октября на расположенной на границе с Сектором Газа базе Суфа. На видео показано тактическое передвижение израильских военных между корпусами базы, а также зачистка помещений. Также в кадр попадает пленение голого человека, который обозначатся как один из хамасовцев.

#Израиль #сектор газа #ХАМАС
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100