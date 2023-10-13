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Появилось видео зачистки израильским спецназом одной из военных баз, захваченных ХАМАС
Кадры зачистки израильскими спецназовцами одной из военных баз, захваченных бойцами ХАМАС, опубликовал в своем телеграм-канале военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный.
«Работа бойцов подразделения СпН АОИ на одной из военных баз страны. Отряд зачищает помещения, которые заняли боевики ХАМАС», – говорится в комментарии к публикации.
По предварительным данным, запись сделана 7 октября на расположенной на границе с Сектором Газа базе Суфа. На видео показано тактическое передвижение израильских военных между корпусами базы, а также зачистка помещений. Также в кадр попадает пленение голого человека, который обозначатся как один из хамасовцев.
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