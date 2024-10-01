Появилось видео водружения флага РФ на одной из высоток Угледара, отбитой у ВСУ

Кадрами с водружением российского флага на одном из домов в высотной застройке Угледара, превращенной ВСУ в один из сложнейших укрепрайонов в городе, поделился в своем телеграм-канале военный корреспондент Чингис Дамбиев.

«Бойцы штурмового отряда 5 гвардейской танковой бригады ВС РФ из Бурятии зачистили многоэтажку в западной части Угледара. Продвижение штурмовиков поддерживается разведчиками 5 гвардейской ОТБр», – говорится в публикации.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00.