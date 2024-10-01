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Появилось видео водружения флага РФ на одной из высоток Угледара, отбитой у ВСУ
Кадрами с водружением российского флага на одном из домов в высотной застройке Угледара, превращенной ВСУ в один из сложнейших укрепрайонов в городе, поделился в своем телеграм-канале военный корреспондент Чингис Дамбиев.
«Бойцы штурмового отряда 5 гвардейской танковой бригады ВС РФ из Бурятии зачистили многоэтажку в западной части Угледара. Продвижение штурмовиков поддерживается разведчиками 5 гвардейской ОТБр», – говорится в публикации.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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