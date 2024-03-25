Появилось видео уничтожения вертолета ВСУ, снятое с другого украинского борта

Кадры уничтожения в зоне Специальной военной операции (СВО) украинского вертолета Ми-8, снятое с другого вертолета ВСУ, опубликовал телеграм-канал «Херсонский вестник».

«Как мы видим Ми-8 и Ми-24 выдвигались в паре, по сообщению укроресурсов, ведущий вертолет был атакован российскими бойцами из ПЗРК. Момент попадания хорошо виден на кадрах. Затем пилоты горящей машины пытались стабилизировать ее, но не получилось», – написал автор публикации.

Ранее в телеграм-каналах российских военкоров публиковалось другое видео, снятое с земли российскими бойцами. В публикации отмечалось, что вертолет был сбит переносным зенитным ракетным комплексом (ПЗРК). Отмечается, что командир экипажа погиб, двум другим пилотом удалось спастись.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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