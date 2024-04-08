Кадрами уничтожения двух украинских реактивных систем залпового огня (РСЗО) в Харькове, которые обстреливали территорию Белгорода и Белгородской области, поделился телеграм-канал «Старше Эдды».

«Ночью подонки хотели нанести очень мощный удар по Белгороду. Подогнали Вампир, он отработал, но основной удар должны были нанести вот эти две установки, которые хохол разместил непосредственно в Харькове», – прокомментировал публикацию автор.

Позже видео с места поражения РСЗО ВСУ в Харькове опубликовал в своем телеграм-канале военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

«Тут видно, что уничтожено что-то похожее на «Ураган». А от «Вампира» осталась только огромная воронка. Видимо, прямое попадание», – написал в публикации журналист.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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