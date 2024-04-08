Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Появилось видео уничтожения в Харькове РСЗО ВСУ, обстреливавших Белгород
Кадрами уничтожения двух украинских реактивных систем залпового огня (РСЗО) в Харькове, которые обстреливали территорию Белгорода и Белгородской области, поделился телеграм-канал «Старше Эдды».
«Ночью подонки хотели нанести очень мощный удар по Белгороду. Подогнали Вампир, он отработал, но основной удар должны были нанести вот эти две установки, которые хохол разместил непосредственно в Харькове», – прокомментировал публикацию автор.
Позже видео с места поражения РСЗО ВСУ в Харькове опубликовал в своем телеграм-канале военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.
«Тут видно, что уничтожено что-то похожее на «Ураган». А от «Вампира» осталась только огромная воронка. Видимо, прямое попадание», – написал в публикации журналист.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»