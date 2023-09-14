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Появилось видео уничтожения пункта ВСУ российскими военными на Херсонском направлении
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Минобороны России опубликовало видеоролик уничтожения пункта временной дислокации ВСУ на Херсонском направлении. Видеозапись опубликована в телеграм-канале оборонного ведомства.
Отмечается, что ударом высокоточного оружия уничтожен пункт временной дислокации ВСУ с личным составом.
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