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Руc Тат
Происшествия 14 сентября 2023 19:18

Появилось видео уничтожения пункта ВСУ российскими военными на Херсонском направлении

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Минобороны России опубликовало видеоролик уничтожения пункта временной дислокации ВСУ на Херсонском направлении. Видеозапись опубликована в телеграм-канале оборонного ведомства.

Отмечается, что ударом высокоточного оружия уничтожен пункт временной дислокации ВСУ с личным составом.

#минобороны рф #спецоперация на Украине
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