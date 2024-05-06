Появилось видео снайперской дуэли между бойцами РФ и ВСУ в зоне СВО (18+)

Кадрами поражения украинского снайпера и его второго номера российским стрелком в одном из районов СВО поделился в своем телеграм-канале командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.

«Серебрянское лесничество. Снайперская дуэль в очередной раз завершилась быстро. И позицию не успели занять. Минус пара у противника», – прокомментировал видео генерал.

Также Алаудинов отметил, что на видео запечатлена работа бойцов «Ахмата» из группы командира с позывным «Аид».

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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